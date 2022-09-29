أعلنت السلطات القطرية، يوم الخميس، الضوابط الصحية التي ينبغي على مشجعي كأس العالم القادمين إلى قطر اتباعها عند سفرهم إلى الدوحة وأثناء إقامتهم.

وتستضيف قطر مونديال 2022 الذي ينطلق يوم 20 نوفمبر المقبل.

وتضمنت الضوابط الصحية الآتي، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية:

- تقديم شهادة بسلبية فحص "بي سي آر" إلى موظفي شركة الطيران في مطار المغادرة، يسبق موعد الرحلة بمدة لا تزيد عن 48 ساعة، أو شهادة رسمية تفيد بوجود نتيجة سلبية للفحص السريع "ربيد أنتيجين" قبل موعد السفر بـ24 ساعة كحد أقصى، على أن يستثنى من إجراء اختبار كورونا الأطفال دون 6 سنوات.

- عدم الحاجة لإجراء فحوصات كوفيد-19 بعد الوصول إلى قطر.

- إلغاء إجراءات الحجر الصحي لجميع المسافرين القادمين إلى قطر، سواء الحاصلين على اللقاح أو غير المحصنين بغض النظر عن بلد المغادرة، على أن تخضع حالات الإصابة بالفيروس التي سيجري اكتشافها في قطر للعزل.

- يتعين على جميع الزائرين الذين تبلغ أعمارهم 18 عام فأكثر تنزيل تطبيق "احتراز" وتفعيله على هواتفهم الذكية عند الوصول إلى قطر، كما ينبغي أن تكون الحالة الصحية على التطبيق باللون الأخضر وتؤكد عدم الإصابة بكوفيد-19 حتى يتمكن الزائر من دخول الأماكن العامة المغلقة.

وتطبيق احتراز هو التطبيق الرسمي في قطر الخاص بكوفيد-19 وتديره وزارة الصحة، ويهدف لحماية صحة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة وتقليل انتشار الفيروس، بحسب تعريف التطبيق على متجر تطبيقات جوجل.

- إلزامية ارتداء الكمامة في جميع مرافق الرعاية الصحية ووسائل النقل العام في قطر.

- ضرورة حصول الزوار على تأمين السفر، بحيث يغطي خدمات الرعاية الصحية طوال مدة إقامتهم في البلاد.



للمزيد: قطر تعلق دخول الزوار لأراضيها باستثناء بعض الفئات ضمن إجراءات كأس العالم

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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