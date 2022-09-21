قالت وزارة الداخلية القطرية، يوم الأربعاء، إنه تقرر في إطار إجراءات بطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر تعليق دخول جميع الزوار إلى منافذ الدولة اعتبارا من 1 نوفمبر المقبل على أن يتم استئناف تأشيرات الزيارة مجددا اعتبارا من 23 ديسمبر القادم.

وبحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فإن قرار تعليق دخول الزوار خلال تلك الفترة تُستثنى منه بعض الفئات وهي:

- المواطنون القطريون والمقيمون والخليجيون حاملو البطاقة الشخصية القطرية

- حاملو بطاقات "هيا" المخصصة لمشجعي بطولة كأس العالم

- حاملو تأشيرات الاستقدام الشخصي (مثل عاملات المنازل، والسائقين)

- الحالات الإنسانية (حيث سيتم تدشين منصة إلكترونية مخصصة للتقديم للحصول على إذن للحالات الإنسانية ومنها حالات الوفاة والمرضى).



وقالت وزارة الداخلية إن قرار تعليق دخول الزوار يهدف إلى ضمان سهولة وتأمين حركة الدخول والخروج من وإلى منافذ الدولة خلال بطولة كأس العالم.

وتنطلق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في 20 نوفمبر المقبل وحتى 18 ديسمبر.

وأضافت الوزارة أن دخول حاملي بطاقة "هيا" إلى الدولة سيكون خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 23 ديسمبر، ويسمح لهم بالبقاء في الدولة حتى 23 يناير 2023، مضيفة أن بقاء حامل البطاقة بعد التاريخ المسموح به يعرضه لإجراءات قانونية.



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(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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