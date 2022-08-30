أعلنت الإمارات منح مشجعي كأس العالم حاملي بطاقات "هيّا" -وهي بطاقة رقمية لحضور مباريات كأس العالم تُصدرها قطر مستضيفة البطولة- تأشيرة سياحية تتيح دخول ومغادرة الإمارات أكثر من مرة لمدة 90 يوم، بحسب ما نشره حساب وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) على تويتر يوم الثلاثاء.

وستكون التأشيرة مخفضة الرسوم، إذ تبلغ تكلفتها 100 درهم إماراتي (27.2 دولار) تدفع مرة واحدة، وستتيح الإمارات تجديد تلك التأشيرة لمدة 90 يوم أخرى، ويبدأ التقديم عليها من يوم 1 نوفمبر المقبل.

يأتي هذا، فيما تتراوح الرسوم العادية للتأشيرة السياحية إلى الإمارات لمدة 90 يوم بين 190 دولار و460 دولار على حسب اشتراطاتها، بحسب الموقع الإلكتروني لطيران الإمارات.

تأتي خطوة الإمارات بعدما كانت أعلنت السعودية قبل أيام سماحها بدخول حاملي بطاقات "هيّا" الرقمية إلى أراضيها عبر تأشيرة تمتد 60 يوم بعد حصولهم على تأشيرة إلكترونية، ويبدأ تفعيل التأشيرة قبل انطلاق البطولة بـ10 أيام، والمقرر لها أن تبدأ في 20 نوفمبر المقبل.



(إعداد: أماني رضوان، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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