تعتزم شركة رتال للتطوير العمراني السعودية، المدرجة في البورصة السعودية "تداول"، دخول السوق العُمانية عبر أول مشروع لها وهو تطوير مجتمع سكني متكامل، وفق إفصاح من الشركة للبورصة الاثنين.

تأسست شركة رتال عام 2012، وأدرجت في تداول عام 2022. وتعمل الشركة في تطوير المجتمعات السكنية والمشروعات، وتعمل حتى الآن داخل المملكة فقط. تمتلك شركة الفوزان القابضة العائلية السعودية التي تعمل في عدة قطاعات منها الصناعة والتطوير العقاري حصة بنحو 53% من رتال، وفق المواقع الرسمية للشركات وبيان البورصة.

ما التفاصيل؟

(وفق بيان البورصة)

- وقعت رتال اتفاقية التطوير مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني العُمانية لتطوير المناطق رقم 3 و15 و17 ضمن مدينة السلطان هيثم العمرانية الجديدة بمسقط.

- يبلغ القيمة التقديرية لمشروع رتال نحو 3.1 مليار ريال سعودي (نحو 826.7 مليون دولار).

- ستعمل رتال كمطور رئيسي للمشروع، وتقدر مدة تطوير المشروع وفق الخطة المبدئية بنحو 9 سنوات.

- يمتد المشروع على مساحة إجمالية نحو 1.3 مليون متر مربع، وسيضم أكثر من 2000 وحدة سكنية وتجارية.

- تتوقع الشركة أن يبدأ الأثر المالي الإيجابي للمشروع على نتائجها بدءًا من عام 2027 ويستمر طوال فترة التطوير.

