قفزت أرباح شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المصرية والمدرجة بالبورصة خلال الربع الأول من العام الجاري بأكثر من 3,750% على أساس سنوي، بدعم نمو الإيرادات.

وأظهرت القوائم المالية للشركة المرسلة للبورصة المصرية الأحد أن صافي الربح خلال الربع الأول من العام الجاري قفز إلى نحو 748.5 مليون جنيه (15.8 مليون دولار) مقابل نحو 19.4 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي.

وكان الرئيس التنفيذي للشركة سامح السيد قال لزاوية عربي في مقابلة نهاية مايو، إن صافي الربح المتوقع للربع الأول من 2024 يبلغ نحو 680 مليون جنيه مقابل تقديرات معدلة لصافي الربح في الربع المقارن عند 21 مليون جنيه.

وأرجع الرئيس التنفيذي للشركة نمو الأرباح الفصلية إلى زيادة التدفقات والإيرادات من اتفاقيات وقعتها الشركة خلال الشهور الماضية لبيع أراضي وشراكات للتطوير.

وخلال الشهور الماضية، أبرمت الشركة اتفاقيات مع 4 مطورين لتطوير مساحات كبيرة من المدينة التي تطورها الشركة (هليوبوليس الجديدة) على مساحة أكثر من 5 آلاف فدان، آخرها اتفاق لتطوير 491 فدان مع شركة مدينة مصر للتطوير العقاري المصرية المسجلة في البورصة. وتم توقيع 3 عقود وتوقع السيد توقيع عقد مدينة مصر خلال شهر يونيو، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 10 شهور.

وتمتلك الحكومة المصرية من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصة نحو 72.25% في الشركة التي تأسست في 1906.



(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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