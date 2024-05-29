تتوقع شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المصرية والمدرجة ببورصة مصر، قفزة في أرباحها خلال الربع الأول من العام الجاري إلى نحو 680 مليون جنيه (14.4 مليون دولار) مقابل ربح بنحو 21 مليون جنيه في نفس الربع من العام الماضي، وفق ما قاله سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مقابلة بمقر الشركة مع زاوية عربي.

وتمتلك الحكومة المصرية من خلال الشركة القابضة للتشييد والتعمير حصة نحو 72.25% في الشركة التي تأسست في 1906.

كانت الشركة حققت قفزة في أرباحها السنوية العام الماضي إلى نحو 7.8 مليار جنيه مقابل نحو 603 مليون جنيه في العام 2022، بدعم زيادة الإيرادات إلى نحو 15.6 مليار جنيه من نحو ملياري جنيه.

ساهمت اتفاقيات وقعتها الشركة خلال الشهور الماضية لبيع أراضي وشراكات للتطوير في زيادة التدفقات والإيرادات وبالتالي الربح.

وتوصلت الشركة لاتفاقيات مع 4 مطورين لتطوير مساحات كبيرة من مدينة مصر الجديدة التي تطورها الشركة على مساحة أكثر من 5 آلاف فدان، آخرها اتفاق لتطوير 491 فدان مع شركة مدينة مصر للتطوير العقاري المصرية المسجلة في البورصة. وتوقع السيد توقيع عقد مدينة مصر خلال شهر يونيو المقبل، على أن يدخل حيز التنفيذ بعد 10 شهور.

"ستؤمن تلك الشراكات (مع 4 مطورين) إيرادات بحد أدنى مضمون (واجبة التحصيل) في المتوسط نحو 7.5 مليار جنيه سنويا خلال السنوات الـ 14 المقبلة، إضافة لإيرادات متوقعة نتيجة الشراكة في المبيعات قد ترفع الإيرادات الإجمالية للشركة سنويا إلى ما نحو 10 مليار جنيه".

وأضاف أن هذه الإيرادات ستساهم في زيادة أرباح الشركة خلال السنوات المقبلة وزيادة التوزيعات على المساهمين خلال الفترة المقبلة، متوقعا أن يبدأ تنفيذ تلك المشروعات خلال الربع الأول من 2025.

وفق الرئيس التنفيذي، سيتبقى للشركة نحو 700 فدان أراضي غير مطورة من المساحة الإجمالية البالغة فوق 5 آلاف فدان.

وفي محاولة لتخفيف التزاماتها، سددت مصر الجديدة نحو 55% من إجمالي ديونها بقيمة تتجاوز 800 مليون جنيه، وفق السيد مضيفا "مهتم جدا أنه يكون فيه أقل حد ممكن من المديونيات على الشركة".

خطط مستقبلية

تستهدف الشركة طرح مجموعة من الوحدات السكنية للبيع، خلال يوليو المقبل، بعد أن طرحت في مارس عدد من الوحدات وتم بيعها بإيرادات نحو 150 مليون جنيه.

ولدى الشركة مخزون وحدات سكنية تقدر قيمته بنحو 1.3 مليار جنيه تخطط طرحه على ثلاثة أو أربعة مراحل.

"بعنا عدد وحدات حوالي 100 وحدة سكنية، مخطط خلال المرحلة الثانية خلال يوليو طرح 200 وحدة، وتباعا خلال مدة بين 6 شهور إلى 9 شهور أطرح بقية المراحل،" وفق السيد.

وتسعى الشركة لاختيار استشاري لتطوير مساحة 26 فدان في مشروع سكني خدمي في مصر الجديدة، ويتوقع أن يتم اختيار الاستشاري خلال أقل من شهر، تمهيدا للطرح على المقاولين على أن يتم تحديد التكلفة الاستثمارية خلال 3 شهور.

كما تستهدف الشركة استثمارات تقديرية تقترب من مليار جنيه في البنية التحتية خلال 2024 و2025 تُمول من التدفقات المحصلة من الشراكات.

وتسعى الشركة للحصول على أرض جديدة خارج مصر الجديدة بمساحة نحو 600 فدان من هيئة المجتمعات العمرانية وهي هيئة حكومية لتطويرها ذاتيا أو بالشراكة أو كليهما.

"احنا بصدد أننا ندور على أرض جديدة ونفتح مساحة جديدة للشغل.. رايحين أكتوبر وحدائق العاصمة مثلا".

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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