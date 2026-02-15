تعتزم مجموعة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري المصرية، إطلاق مشروع سكني فندقي "Holiday Homes" باستثمارات تقديرية تتراوح بين 7-9 مليار جنيه (149.7 - 192.4 مليون دولار)، خلال 5 سنوات يتم على مراحل، وفق أحمد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة المجموعة لزاوية عربي.

تأسست مجموعة أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري في عام 2020، وتعمل في استثمار وتطوير وإدارة الأصول العقارية من خلال شركات تابعة. ويبلغ حجم أعمالها نحو 25 مليار جنيه.

"أبتاون 6 أكتوبر للتطوير العقاري هتطلق مشروع لإنشاء شقق الإجازات.. بتكلفة استثمارية تقديرية 7 لـ 9 مليار جنيه،" وفق أبو زيد.

تفاصيل أكثر عن المشروع المزمع

وفق أبو زيد، من المخطط أن تنفذ الشركة التابعة "أبتاون 6 أكتوبر للتنمية العمرانية" المشروع المزمع، على أن يتم إدارته من خلال شركة تشغيل فندقي لم يتم اخيتارها بعد.

وأضاف أبو زيد :"عملنا نموذج للشغل بتاعنا إنما الإنشاءات الفعلية هتبقى خلال السنة دي"، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى للإنشاءات تنتظر الانتهاء من الموافقات ومن المتوقع أن تبدأ خلال 2-3 أشهر.

يُتوقع أن يضم المشروع نحو 4 آلاف وحدة، ستكون تلك الوحدات للتأجير بشكل أساسي مع إمكانية إتاحة وحدات للبيع لاحقا، بحسب رئيس مجلس الإدارة.

وتخطط أبتاون، لتشغيل المشروع بشكل جزئي لنحو 1200 وحدة، خلال مدة عام ونصف إلى عامين، حسب أبو زيد.

