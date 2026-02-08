حصلت شركة السويدي إليكتريك لأنظمة مشروعات الطاقة (PSP)، إحدى شركات السويدي إليكتريك المصرية الشهيرة والمدرجة ببورصة مصر، على تمويل بقيمة 58 مليون يورو (68.5 مليون دولار) للمشاركة في تنفيذ محطة توليد كهرباء في المجر، وفق بيان للبورصة الأحد.

ووفق البيان، حصلت الشركة التابعة للسويدي إليكتريك على التمويل من خلال البنك التجاري الدولي - مصر، وهو أكبر بنك خاص في البلاد، تأسس في 1975 ومدرج أيضا في البورصة المصرية.

أما السويدي إليكتريك، فهي واحدة من أشهر الشركات الصناعية العائلية في مصر تأسست في 1938 ومدرجة بالبورصة منذ 2006. فيما تعمل ذراعها لمشاريع أنظمة الطاقة (PSP) في تصميم وبناء محطات الطاقة ومعالجة المياه.

تفاصيل أكثر عن المشروع

(وفق إفصاح السويدي إليكتريك)

- يتعلق المشروع بتنفيذ محطة لتوليد كهرباء في المجر، بتكلفة إجمالية 700 مليون يورو.

- تساهم السويدي إليكتريك في تنفيد المشروع ضمن تحالف يضم شركتا ستاتس كيبريا وويست هنجاريا باو المجريتين.

- ستكون أول محطة توليد كهرباء في المجر جاهزة لاستخدام وقود الهيدروجين، وذلك لدعم خطط أوروبا لتنويع مصادر الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

- تتراوح الطاقة الإنتاجية للمحطة بين 500 و 650 ميغاوات وقد بدأت أعمال الإنشاء في سبتمبر الماضي.

- من المقرر الانتهاء من تنفيذ المشروع وبدء التشغيل التجاري في عام 2028.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

