تستهدف شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير المصرية، المدرجة ببورصة مصر، زيادة صافي أرباحها بنحو 30% بنهاية 2026 على أساس سنوي، وفق سامح السيد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في مقابلة مع زاوية عربي.

خلفية سريعة جدا

(حسب بيانات رسمية)

تأسست شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير عام 1905، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 1995، وتعمل في التطوير العقاري سواء بنفسها أو عن طريق الغير وتنظيم وبيع الأراضي التى تمتلكها أو تديرها للغير.

وخلال العام الماضي ارتفع صافي أرباح الشركة بنحو 6% على أساس سنوي ليصل إلى نحو 2.7 مليار جنيه (51.5 مليون دولار)، مدعوم بزيادة المبيعات، وفق أحدث بيانات صادرة عن الشركة ومرسلة للبورصة.

وقد سجلت مبيعات الشركة نمو قوي في 2025 وصلت إلى 3.1 مليار جنيه، مقابل مبيعات بنحو 1.1 مليار جنيه في العام 2024.

أما الإيرادات الإجمالية للشركة فقد تراجعت خلال العام الماضي بنحو 7% إلى 4.1 مليار جنيه، وفق السيد.

الجديد بتفاصيل

"في 2025 عملنا 2.7 مليار جنيه (صافي ربح).. فيه نمو لن يقل عن 30% في عام 2026 عن عام 2025،" وفق السيد في مقابلة بالفيديو تنشر لاحقا.

ووفق السيد، سيكون نمو الأرباح الصافية بدعم من زيادة المبيعات والإيرادات المتوقعة من اتفاقيات شراكة وقعتها مؤخرا.

ولدى مصر الجديدة حاليا شراكات مع 5 مطورين لتنفيذ مشروعات في مصر، والتي توفر لها حد أدنى مضمون من الإيرادات (واجبة التحصيل) بقيمة بـ 111 مليار جنيه خلال 12 سنة بمتوسط 9 مليار جنيه سنويا، وفق السيد.

