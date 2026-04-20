تستهدف شركة وادي دجلة للتنمية العقارية المصرية، ضخ استثمارات متوقعة بقيمة 3 مليار جنيه (57.9 مليون دولار) في أعمال الإنشاءات بمشروعاتها خلال العام الجاري، فيما تسعى للحصول على تمويل مصرفي لزيادة هذه القيمة، وفق ريمون عهدي الرئيس التنفيذي للشركة في مؤتمر صحفي بالقاهرة الأحد.

وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، تأسست عام 2005، وهي إحدى الشركات التابعة لمجموعة وادي دجلة القابضة المصرية، وتنفذ مشروعات عقارية في عدة مناطق بمصر، ولديها محفظة أراضي تتجاوز 6 مليون متر مربع.

"يوم ما القرض يتاخد الإنشاءات هتزيد عن 3 مليار جنيه.. هنستغله (القرض) في زيادة الإنشاءات،" وفق عهدي، بدون مزيد من التفاصيل عن حجم القرض لكنه أشار إلى أن شركته تتفاوض مع بنوك حكومية بشأن التمويل المستهدف.

خطط مشروعات

تعتزم الشركة بدء تنفيذ مشروعات جديدة هذا العام، تتضمن مشروع "كلوب تاون" في محافظة المنيا كأول مشروع لها في صعيد مصر، ومشروع نيو باركس في المستقبل سيتي شرق القاهرة، وفق عهدي.

وحسب الرئيس التنفيذي يعد مشروع المنيا الأقرب للبدء ومن المقرر إطلاقه خلال الربع الجاري، فيما تستهدف إطلاق مشروع جديد في مدينة 6 أكتوبر بحلول نهاية العام أو بداية الربع الأول العام القادم.

وتدرس الشركة التوسع محليا في محافظات خارج القاهرة، فيما تدرس التوسع خارجيا في أسواق مثل السعودية وسلطنة عُمان، وفق عهدي.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها العام الجاري إلى 10 مليار جنيه، من 6 مليار جنيه في العام الماضي 2025، حسب الرئيس التنفيذي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

