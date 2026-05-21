تراجع صافي أرباح شركة بالم هيلز للتعمير المصرية، العاملة في التطوير العقاري، المدرجة ببورصة مصر، بنسبة 21.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2026، وجاء ذلك نتيجة بيعها قطعة أرض في الفترة المماثلة من العام الماضي، وفق بيان الشركة للبورصة الخميس.

خلفية سريعة

تعد بالم هيلز واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر وتعمل منذ 1997. ولها مشروعات في القاهرة والساحل الشمالي، ولديها محفظة أراضي بنحو 37.8 مليون متر مربع، وفق موقعها الرسمي.

وبدأت العام الماضي التوسع خارجيًا من خلال تأسيسها شركة تابعة لها بالامارات، ووقعت اتفاق لتطوير مشروع بمساحة 1.9 مليون متر مربع يقع بجوار جزيرة السعديات في أبو ظبي، الذي يعد أول مشروع لها بالخارج، وفق بيانين سابقين للشركة.

تفاصيل القوائم المالية

(بحسب بيان الخميس)

تراجع صافي أرباح الشركة بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة بنسبة 21.6%% على أساس سنوي، لتسجل 1.2 مليار جنيه (أو ما يعادل 22.7 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي 2025.

وأوضحت الشركة أنه باستبعاد أثر عملية بيع الأرض السابق ذكرها كانت قد تمكنت من تحقيق نمو في صافي أرباحها بنسبة 23%.

حققت الشركة ارتفاع في إيراداتها بنسبة 10.7% خلال الربع الأول من 2026، لتسجل 9.3 مليار جنيه مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، مدعومة بنمو المبيعات الجديدة و إضافة إيرادات متراكمة.

