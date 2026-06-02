نما صافي أرباح شركة إعمار مصر للتنمية، العاملة في التطوير العقاري والمدرجة في بورصة مصر، بنسبة 136.4% خلال الربع الأول من 2026 على أساس سنوي، بدعم من نمو إيراداتها، وفق إفصاح الشركة للبورصة الاثنين.

وتعمل إعمار مصر - التابعة لمجموعة إعمار العقارية لرجل الأعمال الإماراتي محمد العبار - منذ 2005، وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2015، ولديها مشروعات في غرب وشرق القاهرة، الساحل الشمالي، والبحر الأحمر، من بينها: مراسي الساحل الشمالي، سول، بيل ڤي، كايرو جيت، أب تاون كايرو.

وبحسب البيان، فقد سجل صافي الربح العائد على مساهمي الشركة الأم نحو 7.8 مليار جنيه (نحو 150 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026 مقابل 3.3 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2025.

فيما بلغا الإيرادات بقيمة 6.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2026، مقابل 5.9 مليار جنيه عن الفترة ذاتها من 2025، بنمو بنسبة 15.3% على أساس سنوي، حسب البيان.

ووفق البيان، فقد نمت الإيرادات بدعم من تحقيق مبيعات قوية لمشروع كايرو جيت، ونمو إيرادات مشروعي أب تاون كايرو وميفيدا بجانب نمو إيرادات الإيجار التشغيلي.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

