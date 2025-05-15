تعتزم شركة لاند مارك للتنمية العقارية المصرية، استثمار نحو 1.4 مليار درهم (381.2 مليون دولار) في مشروع تتفاوض عليه في دبي، حسب عمرو سلطان، المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة في لقاء مع عدد من الصحفيين بالقاهرة الأربعاء.

تأسست الشركة عام 2007، ولديها مشروعات في عدة مناطق في مصر، كما لديها مشروعات في دبي، أسبانيا واليونان. تتوسع الشركات المصرية مؤخرا في أسواق خارجية خاصة الخليج وسط تنامي الطلب على العقار ورغبتها في تنويع محفظتها الاستثمارية ومصادر الدخل.

"بنتفاوض على أرض في طريق الشيخ زايد (بدبي).. (لبناء) برج غير محدود الارتفاع،" وفق سلطان، مشيرا إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع "فوق مليار و300 - مليار و400 (درهم) إجمالي استثمارات".

كما تسعى الشركة للتوسع محليا. تبلغ محفظة أراضي لاند مارك في مصر 7.5 مليون فدان، بينها حوالي 4.5 مليون فدان تم تطويرها.

توسعات وتمويلات

تعمل الشركة حاليا لبناء فنادق في مصر، وقال سلطان إن شركته تستهدف الوصول إلى ما يقرب من 1200 غرفة فندقية بحلول 2027.

وتزداد الحاجة للغرف الفندقية في مصر، مع مساعي الحكومة لزيادة الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة وزيادة عدد السياح وتنمية إيرادات السياحة لدعم مصادر العملة الصعبة.

ولتمويل توسعاتها، تسعى لاند مارك للحصول على تمويل يصل إلى مليار جنيه من البنك الأهلي المصري - أكبر بنك حكومي في البلاد - ضمن مبادرة أطلقتها الدولة لتقديم قروض بفائدة ميسرة حسب الرئيس التنفيذي.

تبلغ أسعار الفائدة في مصر حاليا للاقتراض 26%.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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