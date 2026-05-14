تدرس شركة كناوف إنترناشيونال"جي إم بي إتش"، التابعة لمجموعة كناوف العالمية ومقرها ألمانيا، والعاملة في قطاع مواد البناء، تقديم عرض لرفع حصتها في شركة المتحدة للصناعات التعدينية، المدرجة في السوق الموازية السعودية "نمو"، حتى 100%، وفق بيان من المتحدة للبورصة السعودية الأربعاء.

الخلفيات والتفاصيل

(وفق بيانات السوق ومواقع الشركات الرسمية)

تعمل الشركة المتحدة للصناعات التعدينية السعودية، منذ 2006 في إنتاج الجبس ومشتقاته ومواد البناء، وأدرجت أسهمها في "نمو" عام 2023، ولديها أعمال في عدة أسواق بينها: البحرين، العراق، الكويت، الإمارات، الأردن، قطر، سوريا، مصر، الهند، وكينيا.

أما شركة كناوف إنترناشيونال تتبع مجموعة كناوف الألمانية والتى تأسست عام 1932، وتعمل في تصنيع أنظمة البناء والجبس والعوازل ومواد التشطيب، ولديها عمليات في أكثر من 90 دولة حول العالم، بينها عربيا: السعودية، الإمارات، قطر، المغرب، تونس والجزائر.

وقامت كناوف إنترناشيونال بالاستحواذ على حصة مسيطرة تمثل 63.2% من رأس مال الشركة المتحدة، بقيمة إجمالية نحو 504.5 مليون ريال سعودي (134.5 مليون دولار)، بواقع 57 ريال للسهم الواحد وذلك لتوسيع حضورها في السعودية حديثا، بحسب بيان من المتحدة الأربعاء.

وبحسب نفس البيان، فقد تم إتمام صفقة الاستحواذ عبر تخارج 3 مساهمين سعوديين من حصصهم في المتحدة للصناعات التعدينية.

هذا وأشارت المتحدة في بيانها عن نية كناوف إنترناشيونال "تقديم عرض للاستحواذ على ما تبقى من أسهم الشركة في أسرع وقت ممكن.. بما يصل إلى 100% من أسهم رأس مال الشركة".

وتأتي الصفقة في إطار خطط كناوف لتوسيع حضورها في السوق السعودية، التي وصفتها بأنها من أكبر أسواق التشييد والبناء نموًا في المنطقة، بحسب بيان الأربعاء الذي لم يحدد المدى الزمني المخطط لعملية الاستحواذ على الحصة المتبقية.

