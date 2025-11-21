حصلت شركة التعمير للتمويل العقاري المعروفة ب "الأولى" المصرية، على موافقة بنك التعمير والإسكان المصري على تسهيلات ائتمانية جديدة بقيمة مليار جنيه أو ما يعادل نحو 21 مليون دولار، وفق أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة لزاوية عربي.

"احنا مضينا العقود،" وفق العضو المنتدب للشركة التي تعمل في التمويل العقاري ولديها 38,000 عميل منهم محدودي ومتوسطي الدخل، بحسب البيانات الرسمية حتى سبتمبر 2024.

وتأسست الشركة عام 2003 ويبلغ رأس المال المدفوع لها 734 مليون جنيه، بحسب موقع الشركة الرسمي.

تسهيلات ائتمانية أخرى

بحسب عبد الحميد، الشركة مازالت في مفاوضات مع بنك مصر - المستمرة منذ ما يقرب من 6 أشهر- وذلك للحصول على تسهيلات أخرى بقيمة 1.25 مليار جنيه.

وتابع أن الشركة لديها تسهيلات بنكية متاحة بنحو 4 مليار جنيه في الوقت الحالي وتستهدف مضاعفة هذا الرقم خلال العام المقبل 2026.

وفيما يتعلق بالمحفظة التمويلية للشركة، أوضح عبد الحميد أنها ستصل مع نهاية العام الجاري إلى 11.5 مليار جنيه.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي وياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا