تدرس شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية The MarQ Communities المصرية للتطوير العقاري، تنفيذ مشروعات سكنية في سلطنة عُمان والسعودية، وفق عمرو بدر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة، في تصريحات صحفية على هامش مؤتمر صحفي بالقاهرة الأحد.

تسعى شركات مصرية وخاصة العاملة في قطاع العقارات والمقاولات التوسع خارجيا، والاستفادة من خطط دول خليجية لتنويع اقتصادها والاستثمار في قطاعات غير نفطية.

"بندرس في عُمان وبندرس في السعودية مشروعات في الوقت الحالي.. (مشروعات) سكنية،" وفق بدر.

وقد تأسست شركة ذا مارك للمجتمعات العمرانية في 2019 وتعمل في عدة مشروعات بمصر.

توسعات محلية

بحسب الرئيس التنفيذي تستهدف الشركة ضخ استمارات بقيمة 8 مليار جنيه (158.2 مليون دولار) في مشروعاتها القائمة بمصر خلال العام الجاري "سواء في الإنشاءات أو الأراضي (الحالية) أو الاستحواذ على أراضي جديدة".

كما تعمل الشركة على الإعداد لطرح مشروعات جديدة، وتعتزم إطلاق مشروع تجاري وإداري خلال الربع الثاني من العام الجاري، وفق بدر، دون مزيد من التفاصيل.

وتستهدف الشركة زيادة مبيعاتها خلال العام الجاري إلى 25 مليار جنيه بما يعادل 4 أضعاف مبيعات العام الماضي، وفق مصطفى العسال نائب الرئيس التنفيذي في المؤتمر الصحفي.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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