قالت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية إنها تدرس فرص استثمارية في منطقة الساحل الشمالي السياحية، ضمن خطة لتطوير أصولها ولديها خيارات تمويل متعددة، وفقا لبيان أرسلته الشركة لبورصة مصر الخميس.



ومدينة نصر للإسكان، هي من أقدم شركات التطوير العقاري في مصر وتأسست عام 1959، وتنشط في مجال العقارات السكنية والإدارية وبيع الأراضي ولديها محفظة أراضي تقترب من 10 مليون متر مربع.

وقالت الشركة التي تدرس وضع استراتيجية حتى 2032، إنها تركز حاليا على تطوير محفظة الأراضي المملوكة لها "وطرق إدارة المشروعات غير السكنية سواء عن طريق شركات إدارة متخصصة مع إمكانية إنشاء شركات إدارة تابعة لها."



وكانت شركة سوديك التابعة لمجموعة الدار العقارية الإماراتية قد تقدمت بعرض للاستحواذ على شركة مدينة نصر لكن لم يستجب مساهميها للعرض.



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بحسب بيان مدينة نصر، تدرس الشركة التوسع خارج القاهرة وفرص استثمارية بالساحل الشمالي والاستحواذ على أراضي جديدة في مناطق مختلفة.



والساحل الشمالي، هو أحد أبرز الوجهات السياحية حاليا حيث طرحت إعمار مصر التابعة لمجموعة العبار الإماراتية في صيف 2022 مشروع جديد "سول".

وقالت مدينة نصر في البيان إنها ستنفق نحو 3 مليار جنيه حتى نهاية العام الحالي على الأعمال الإنشائية لمشروع "تاج ستي" كما ستسند قبل نهاية العام عقد مقاولات لصالح مشروع "سراي".

ويستحوذ مشروعا "تاج ستي" و"سراي" على المساحة الأكبر من محفظة أراضي مدينة نصر للإسكان والتعمير التي تقترب من 10 مليون متر مربع.

وأضافت الشركة أنه تم تطوير نحو 50% أغلبها مشروعات سكنية، أما الجزء المتبقي من المساحة غير المخططة والبالغ قدرها 5 مليون متر مربع، ستخصص حوالي 20% منها للأنشطة غير السكنية والمكونات الخدمية مثل المولات التجارية والمدارس والمكاتب الإدارية والمستشفيات.

ومن ضمن خيارات التمويل، قالت الشركة إنها تسعى إلى تنفيذ عمليات توريق قبل نهاية العام، لكنها لم تحدد قيمتها بعد.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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