تقدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) بعرض للاستحواذ على شركة مدينة نصر للاستثمار العقاري التي تمتلك محفظة عقارات ضخمة داخل مصر.

وسوديك هي شركة تطوير عقاري مصرية، قامت مجموعة الدار الإماراتية مع القابضة ADQ أبوظبي بشراء 86% من أسهمها نهاية العام الماضي.

وأعلنت سوديك في بيان يوم الثلاثاء عن التقدم بعرض شراء إجباري غير ملزم للاستحواذ على نسبة تصل إلى 100% من أسهم شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير"، بسعر يتراوح بين 3.2 و 3.4 جنيه (0.17 و 0.18 دولار) للسهم.

وارتفع سهم شركة مدينة نصر بحوالي 14% ظهر اليوم ليصل إلى 2.83 جنيه.

وقالت سوديك أن السعر المعروض هو سعر "إرشادي" حتى الانتهاء من الفحص النافي للجهالة لـ"مدينة نصر" في أقرب وقت.

واستحوذت أطراف خليجية على حصص كبيرة في شركات مصرية ناجحة مؤخرا، مستغلة انخفاض التقييم في السوق المصري.

كان أبرز هذه الصفقات شراء القابضة ADQ حصص في 5 شركات مصرية منها البنك التجاري الدولي، أكبر البنوك الخاصة في البلاد. كما استحوذت موانئ أبوظبي على شركتين مصريتين الشهر الماضي.

لماذا مدينة نصر؟

تسعى شركة الدار العقارية الإماراتية في هذا الاستحواذ إلى الفوز بمحفظة أراضي ضخمة، تعزز من تواجدها في السوق المصري، بعدما استحوذت على سوديك صاحبة العلامة التجارية البارزة، بحسب علي عادل محلل قطاع العقارات في بنك الاستثمار "بلتون" في القاهرة.

" الصفقة تتراوح بين 6 إلى 6.4 مليار جنيه، لا يمكن للدار شراء أراضي مثل التي تمتلكها مدينة نصر بمبلغ كهذا، لذلك هي صفقة مربحة جدا لها،" بحسب عادل.

تمتلك شركة مدينة نصر للإسكان – التي تأسست في 1959 - 9 مليون متر مربع شرق القاهرة بالقرب من العاصمة الإدارية وطريق السويس، نصفها على الاقل غير مطور، ما يعطي فرص مشروعات كبيرة ومتنوعة للتحالف الإماراتي، وفقا للمحلل.

ووفقا للبيان، سيكون حجم محفظة الأراضي غير المطورة لدى شركتي سوديك ومدينة نصر – حال إتمام الصفقة - حوالي 11 مليون متر مربع.

وبالنظر لسعر العرض، يتوقع عادل أن تنجح سوديك في الاستحواذ، وأن يشهد السوق العقاري في مصر مزيدا من الاستحواذات المستقبلية، مرشحًا استهداف شركة مصر الجديدة للإسكان الحكومية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أحمد فتيحة، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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