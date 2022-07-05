القاهرة، مصر : قدمت شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) عرضا غير ملزم للاستحواذ النقدي المحتمل على نسبة تصل إلى 100% من أسهم رأس مال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير (مقيدة بالبورصة المصرية) من خلال عرض شراء إجباري وفقاً للقوانين واللوائح واجبة التطبيق ("الصفقة").

تعد شركة مدينة نصر للإسكان والتعميرمن الشركات العقارية المصرية العريقة والمدرجة في البورصة المصرية حيث تعمل الشركة بنشاط التطوير العمرانى منذ عام 1959. ويتمركز نشاط الشركة في منطقة شرق القاهرة، حيث يكمن مشروعيها الرئيسيان تاج سيتي وسراي، ولديها محفظة كبيرة من الأراضي.

إن التوجه الاستراتيجي لشركة سوديك والمدعوم من مساهميها الرئيسين شركة الدار العقارية وشركة ADQ القابضة اللذان يمتلكان 85.5% من شركة سوديك منذ ديسمبر 2021، يتمثل في التوسع في سوق العقارات في مصر ومواصلة تعظيم محفظتها من المشروعات العقارية.

وتساهم الصفقة، في حال إتمامها، في دعم خطط شركة سوديك التوسعية المستقبلية في مصر خاصة بسوق شرق القاهرة وزيادة قاعدة عملائها، وتحقيق الاستفادة العظمى من نقاط القوة لكلا الطرفين وتعظيم القيمة لمحفظة الأراضي المجمعة الغير المطورة والتى تُقدر مساحتها بحوالي 11 مليون متر مربع.

قدمت شركة سوديك عرضا غير ملزم إلى مجلس إدارة شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عرضت من خلاله سعر شراء إرشادي يتراوح ما بين 3.20 جنيه مصري إلى 3.40 جنيه مصري للسهم، مع مراعاة الشروط والافتراضات والأحكام المنصوص عليها في العرض غير الملزم. متوسط السعر الاسترشادى والذي يبلغ 3.30 جنيه مصري للسهم يقدر الشركة بـقيمة 6.18 مليار جنيه مصري (328 مليون دولار أمريكي) يمثل فرصة سيولة مجزية لمساهمي الشركة بزيادة قدرها 32% عن سعر إغلاق مدينة نصر للإسكان والتعمير في 4 يوليو 2022 و45% و45% و40% عن متوسط السعر المرجح للسهم (مؤشر"VWAP") الذي يبلغ 2.28 جنيه مصري للسهم و 2.28 جنيه مصري للسهم و 2.36 جنيه مصري للسهم على مدار الثلاثة أشهر والستة أشهر والاثنى عشر شهراً الماضية على التوالي. ويمثل سعر الشراء الإرشادي مضاعف قيمة دفترية يبلغ 1.43x، ومضاعف ربحية يبلغ 21.4x وذلك في ضوء النتائج المفصح عنها الخاصة بفترة الاثنى عشر شهر المنتهية في 31 مارس 2022.

يخضع العرض لإتمام التقييم النافي للجهالة الشامل بشكل مرضي يتناسب مع الحصول على الموافقات التنظيمية المعمول بها وغيرها من الشروط العديدة الأخرى ومنها الموافقات المؤسسية الداخلية لشركة سوديك وكذلك الموافقات الداخلية لمساهمي شركة سوديك الرئيسيين. إتمام عملية الفحص النافي للجهالة وبفرض الحصول على نتائج مقبولة ، تنوي شركة سوديك تقديم عرض شراء إجباري وفقاً للقوانين واللوائح المنصوص عليها والواجبة التطبيق.

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