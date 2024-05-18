تستهدف شركة إي إف جي للحلول التمويلية، التابعة لشركة إي إف جي القابضة EFG المصرية، منح تمويلات بقيمة مليار جنيه خلال الربع الحالي لمشروعات في القطاعين العقاري والصناعي، وفق ما قاله طلال العياط، الرئيس التنفيذي للشركة.



وتقدم شركة إي إف جي للحلول التمويلية خدمات التأجير التمويلي والتخصيم، ضمن نشاط التمويل غير المصرفي بالشركة القابضة.

وحسب تصريحات العياط على هامش فعالية بمحافظة البحر الأحمر الجمعة، قدمت الشركة تمويلات بنحو 2 مليار جنيه في الربع الأول من العام الجاري لشركات عاملة في قطاعي السياحة والعقارات، ما يجعل إجمالي التمويلات المستهدفة بالنصف الأول من العام نحو 3 مليار جنيه.

(إعداد: صفية منير، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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