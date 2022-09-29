وقعت شركة تابعة للهيئة الملكية بالجبيل اتفاقيات مع شركة اينيوس البريطانية لبناء مصانع بتروكيماوية باستثمارات 7.5 مليار ريال (2 مليار دولار) في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية، وفقا لبيان نقلته وكالة الأنباء السعودية "واس" الخميس.

تفاصيل الاتفاقيات لإنتاج البتروكيماويات:

(بحسب بيان الشركة التابعة للهيئة الملكية)

- مشروع "أوليغومرر" بقيمة 3.75 مليار ريال.

- مشروع "النترايل" بـ 3.75 مليار ريال.

وفي البيان قال العضو المنتدب لشركة جبين أحمد البلوي إن هذه الخطوة تندرج ضمن استراتيجية المملكة الصناعية لتطوير الصناعات التحويلية.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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