



وقعت مصر 7 مذكرات تفاهم لبدء الدراسات الخاصة بمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وفقا لبيان لمجلس الوزراء عبر فيسبوك، الأربعاء.



وتسعى مصر - التي استضافت قمة المناخ Cop27 الشهر الماضي - لتصبح مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر في المنطقة، والاستفادة من الطاقة المتجددة من الرياح وسطوع الشمس، وفقا لما نقله البيان عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.

ووقعت التفاهمات، بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، ممثلة في هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، الشركة المصرية لنقل الكهرباء، صندوق مصر السيادي، الهيئة العامة لتنمية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتحالفات شركات عالمية ومحلية.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في البيان: "نعمل حاليا مع شركائنا الحكوميين والمطورين من القطاع الخاص على بدء تنفيذ المشروعات لتذليل أية عقبات أو تحديات من الممكن أن تواجه تلك المشروعات".

وتتضمن الشركات المشاركة أكوا باور "Acwa Power" السعودية، الشركة القابضة للصناعات الكيميائية الحكومية المصرية، شركة "China Energy" الصينية، شركة "DAI" الألمانية، وشركة "OCIOR ENERGY" الهندية.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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