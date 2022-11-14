قالت شركة "أدنوك للحفر" الإماراتية إن أرباحها الصافية ارتفعت 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي لتصل إلى 694 مليون درهم إماراتي (188.9 مليون دولار).

وأضافت أدنوك للحفر في بيان أن إيراداتها قفزت 17% إلى 2.46 مليار درهم مدفوعة بشكل أساسي بقطاعي خدمات الحفر البرية وتلك المتعلقة بحقول النفط.

أما من حيث نمو صافي الأرباح خلال فترة الـ 9 أشهر من العام فنمت 24% إلى 2.09 مليار درهم إماراتي بحسب بيان نشرته الشركة على موقعها الإلكتروني.

وارتفعت إيرادات الشركة 15% خلال الشهور التسعة الأولى من العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 7.12 مليار درهم إماراتي.

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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