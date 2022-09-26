أعلنت شركة أدنوك للحفر- إحدى شركات مجموعة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الاثنين عن استحواذها على حفارتين بحريتين، بقيمة 514.22 مليون درهم (140 مليون دولار).

وستبدأ الشركة تشغيل الحفارتين الجديدتين بحلول نهاية العام الجاري.

وتأتي عملية الاستحواذ هذه ضمن خطط أدنوك للحفر لتسريع توسعة أسطولها من الحفارات كما أنها تدعم خطط أدنوك لزيادة سعتها الإنتاجية من النفط والغاز.

وتعمل أدنوك للحفر في حفر آبار النفط والغاز.

وقالت في البيان إن عدد الحفارات التي تمتلكها ارتفع إلى 105 حفارة من 96 حفارة وإنها تخطط الاستحواذ على المزيد من الحفارات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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