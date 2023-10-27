ستحصل شركة الطاقة السعودية "أكوا باور" على قرض بقيمة 50 مليون دولار من صندوق أوبك، لتمويل مشروع طاقة الرياح في أذربيجان بقدرة 240 ميغاوات، وفق بيان من الصندوق، الجمعة.

وتعمل أكوا باور التي تأسست عام 2004 كمطور ومستثمر ومشغل لمحطات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه. ويملك الصندوق السيادي السعودي حوالي 44.2% من أسهمها، وتنفذ مشروعات في عدد من الدول كمصر وأوزبكستان.

وصندوق الأوبك للتنمية الدولية (صندوق الأوبك)، الذي تأسس عام 1976، يعمل على توفير التمويل من الدول الأعضاء للأوبك إلى الدول غير الأعضاء بهدف تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

ووفق البيان، يهدف المشروع - الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 345 مليون دولار لتطوير مزارع رياح في منطقتين شرق البلاد - لتعزيز إمدادات الكهرباء في أذربيجان وتنويع مصادر الطاقة لديها.

وعند اكتمال المشروع، من المتوقع أن يتم توليد يقرب من 3.7% من إنتاج الطاقة الحالي في أذربيجان، وتزويد 300 ألف أسرة، وتوفير ما يصل إلى 220 مليون متر مكعب من الغاز سنويا وتعويض 400 ألف طن من الانبعاثات.

وتهدف أذربيجان إلى توليد 30%من طاقتها من مصادر متجددة بحلول عام 2050، أي مضاعفة مستواها الحالي، من أجل خفض الانبعاثات بنسبة 40%.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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