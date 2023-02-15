· الصفقة خطوة مهمة في مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، وتُعد أول حضور رسمي للشركة في مصر

· تشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم

أبوظبي- الإمارات العربية المتحدة: أعلنت اليوم أدنوك للتوزيع، الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة، والمدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت (الرقم:AEA006101017) و(الرمز :ADNOCDIST)، عن أنها قد أكملت استحواذها من "توتال إنرجيز ماركتنج افريك أس. أيه. أس." على حصة 50% من شركة "توتال إنرجيز للتسويق مصر ذ.م.م". ويمثل إتمام هذه الصفقة الهامّة التي تم الإعلان عنها في شهر يوليو من العام الماضي أول حضور رسمي لأكبر شركة إماراتية في قطاع توزيع الوقود ومتاجر التجزئة في السوق المصري.

ومن المتوقع أن تعزز الصفقة من أرباح أدنوك للتوزيع قبل خصم الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، وذلك بعد مرور العام الأول على استكمال عملية الاستحواذ (زيادة بنسبة 6% على أساس توحيد البيانات بنسبة 100% ).

تُعد شركة "توتال إنرجيز مصر" واحدة من أكبر أربع شركات بيع الوقود بالتجزئة في مصر مع علامة تجارية قوية وسجل حافل بالنجاحات. ويشكل هذا الاستحواذ خطوة مهمة ضمن مسيرة "أدنوك للتوزيع" وخططها للتوسّع دولياً. وتشمل الشراكة محفظة أعمال متنوعة في مجال قطاع التكرير والبتروكيماويات تضمّ 240 محطة بيع الوقود بالتجزئة

وما يزيد عن 100 متجرٍ للبيع بالتجزئة وأكثر من 250 محطة تغيير زيت ومراكز غسيل السيارات وبيع الوقود بالجملة ووقود الطائرات وعمليات زيوت التشحيم.

وبالإضافة الى افتتاح محطات خدمة أدنوك وتقديم أحدث خدمات التزود بالوقود ومتاجر التجزئة من خلال تجربة تسوق معززة رقمياً للعملاء في مصر، تخطط أدنوك للتوزيع إلى إدخال مفهوم متاجر واحة أدنوك المميزة إلى السوق المصري لتقدم للعملاء تجربة تسوق لا تضاهى.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب الأداء القوي الذي حققتها أدنوك للتوزيع العام الماضي، حيث افتتحت الشركة 68 محطة خدمة جديدة في جميع أنحاء دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية، وسجلت نمواً في الأرباح قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بقيمة 3.52 مليار درهم وصافي أرباح بقيمة 2.75 مليار درهم.

قال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لأدنوك للتوزيع: "نحن سعداء بدخولنا سوق سريع النمو مثل السوق المصري الذي يذخر بإمكانيات كبيرة في مجال توزيع الوقود وحلول التنقل. كما أن وجود " توتال إنرجيز" كشركاء لنا يضفي المزيد من القوة والاستقرار على هذه الشراكة، ونتطلع إلى توطيد أواصر التعاون معهم، وتعزيز فرص النمو المحتملة في المنطقة."

وأضاف: "كما يمثل إكمال هذه الصفقة علامة بارزة في مسيرة أدنوك للتوزيع للتوسع دولياً، ويؤكد على قدرتنا على التوسع في الأسواق الدولية الواعدة والتزامنا باستراتيجيتنا للنمو الذكي، خاصةً وأن جمهورية مصر العربية الشقيقة تُعد أكبر الدول العربية من حيث عدد السكان، ونتطلع إلى إرساء حضور راسخ فيها."

ومن جهته، قال تيري بفلملن، رئيس قسم التسويق والخدمات في "توتال إنرجيز": "يسرّ ’توتال إنرجيز‘ أن تضمّ جهودها إلى ’أدنوك للتوزيع‘ في مصر، إذ أنّ السجلّ الحافل بالإنجازات الذي تتمتّع به هذه الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في مجال توزيع الوقود سيضيف قيمة كبيرة لشركة ’توتال إنرجيز للتسويق مصر‘ كما نتطلع إلى مواصلة التعاون مع أدنوك للتوزيع في إطار استراتيجيتها للتوسّع الدولي."

ويُعدّ توسع أدنوك للتوزيع في مصر خطوة مهمة جديدة في إطار تنفيذ استراتيجية أدنوك للتوزيع للنمو والتوسع دولياً. وكان الشركة قد افتتحت أولى محطاتها خارج دولة الإمارات في المملكة العربية السعودية عام 2018، حيث تدير حالياً 66 محطة خدمة (كما في 31 ديسمبر 2022). إضافة إلى ذلك، تساهم منتجات زيوت "أدنوك فويجر" في توسيع نطاق تواجد أدنوك للتوزيع على المستوى الدولي من خلال تصديرها إلى 25 دولة حول العالم (كما في 31 ديسمبر 2022).

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حول "أدنوك للتوزيع"

أدنوك للتوزيع، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: (ADNOCDIST)، هي الشركة الرائدة على مستوى دولة الإمارات في توزيع الوقود وتشغيل متاجر التجزئة. تدير أدنوك للتوزيع 502 محطة خدمة، و362 متجر تجزئة، وذلك كما في 31 ديسمبر 2022. أدنوك للتوزيع هي أيضاً المسوّق والموزّع الريادي للوقود لعملاء القطاع التجاري والصناعي والحكومي في دولة الإمارات، وتقدم الشركة خدمات بيع الوقود بالتجزئة في إمارات الدولة السبع. كما توسّعت عمليات الشركة دولياً في العام 2018 بافتتاحها محطتي خدمة في المملكة العربية السعودية، حيث تدير الشركة 66 محطة خدمة في المملكة كما في 31 ديسمبر .2022 للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.adnocdistribution.ae.

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