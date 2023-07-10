وقعت الحكومة العراقية مع عملاق الطاقة الفرنسية "توتال إنرجيز" 4 عقود لتنفيذ مشروع طاقة ضخم في العراق، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) يوم الاثنين.

وفي أبريل الماضي، توصلت الحكومة العراقية مع "توتال إنرجيز" بإنشاء المشروع بعد نحو عامين من تعثر المحادثات التي بدأت في عام 2021 والقاضي بإنشاء أربع مشروعات للنفط والغاز والطاقة المتجددة بجنوب العراق بمدى زمني 25 عام إلا أن الجانبين اختلفا على قيمة الحصص في المشروع مع تمسك الجانب العراقي بالحصول على حصة نسبتها 40%.

وتم الاتفاق بين الجانبين آنذاك على توزيع الحصص على النحو التالي، "توتال إنرجيز": 45%، شركة "بصرة للبترول" المسؤولة عن حقول جنوب العراق: 30% وقطر للطاقة الحكومية القطرية: 25%.

ويعاني العراق من أزمات اقتصادية وسياسية متتالية منذ سنوات أثرت على قطاعه النفطي - رغم كونه ثاني أكبر منتج للنفط في تجمع أوبك - ومشاريعه الكبرى وكذلك تدفقات العملة الصعبة والاستثمارات.

ماذا نعرف عن المشروع؟

بحسب وزير النفط العراقي حيان عبد الغني

- يُعرف بـ The Gas Growth Integrated Project (GGIP) ومقسم إلى 4 مشاريع.

- أولى هذه المشاريع هو استخدام البحر لأغراض الدعم المكمني ويهدف إلى توفير مياه البحر لدعم الضغط المكمني في الحقول النفطية المختلفة.

- المشروع الآخر هو استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم ويقسم بين مرحلتين لكل مرحلة 300 مقمق ويأتي هذا المشروع ضمن خطط تحويله إلى طاقة كهربائية.

- المشروع الثالث لتطوير حقل ارطاوي النفطي وزيادة الإنتاج منه إلى أكثر من 210 آلاف برميل في اليوم.

- مشروع العقد الرابع هو استثمار الطاقة الشمسية بطاقة 1 غيغاواط.

- ستصل استثمارات المشروع الإجمالية إلى 27 مليار دولار، منها 10 مليار دولار في المرحلة الأولى، بحسب بيان سابق.

للمزيد: "توتال إنرجيز" الفرنسية تعلن إتمام اتفاق مشروع غاز مع العراق بعد تعثره لسنتين

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين وآيات رشوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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