

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، إتمام تمويل مشروعهما بعد زيادة تكلفته بسبب ارتفاع أسعار الفائدة.



وتنفذ الشركتان مشروع استراتيجي لإمداد عمليات إنتاج حقول "أدنوك" البحرية بطاقة صديقة للبيئة، كانت تكلفته 3.6 مليار دولار لكنها ارتفعت إلى 3.8 مليار دولار، حسب بيان من أدنوك الجمعة.



ولم تذكر الشركة في بيانها مصادر التمويل.



ويتم تطوير المشروع بشكل مشترك بين كل من "أدنوك" و"طاقة" وائتلاف يضم الشركة الكورية الجنوبية للطاقة الكهربائية (كيبكو)، وشركة كيوشو للطاقة الكهربائية اليابانية، وشركة الكهرباء الفرنسية (إي دي إف).



نبذة عن المشروع

- تم الإعلان عنه في ديسمبر 2021.

- تمتلك كل من "أدنوك" و"طاقة" 30% لكل منهما في المشروع.

- يمتلك الائتلاف الذي تقوده "كيبكو" 40% في المشروع على أساس التشييد والتملك والتشغيل والنقل (BOOT).

- تتم إعادة المشروع بالكامل إلى "أدنوك" بعد 35 عام من التشغيل.

- يتوقع بدء التشغيل التجاري للمشروع في عام 2025.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا