* تم التحديث بالتوقعات لعام 2024



ارتفع صافي ربح شركة أدنوك للحفر، التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، بنسبة 29% على أساس سنوي في عام 2023، ليسجل 3.8 مليار درهم (1.03 مليار دولار).

ووفق إفصاح من الشركة لسوق أبوظبي المالي يوم الاثنين، فقد ارتفعت إيرادات الشركة خلال العام الماضي بنسبة 14% على أساس سنوي، لتبلغ 11.2 مليار درهم.

وعزت الشركة نمو الإيرادات إلى نشاط قطاعي خدمات الحفر البحري وخدمات حقول النفط، اللذان شهدا زيادة بنسبة 31% و37% على التوالي.

وتابعت أن جميع القطاعات شهدت نمو مع أساس سنوي خلال العام الماضي، مع استمرار الشركة في توسيع أسطولها من الحفارات وفي أعمال خدمات حقول النفط.

وخلال عام 2023 أضافت الشركة 14 وحدة حفر جديدة إلى أسطولها.

وتعمل أدنوك للحفر في حفر آبار النفط والغاز في الإمارات والمنطقة، وهي المزود الوحيد لخدمات الحفر في إمارة أبوظبي الغنية بالنفط.

نتائج الربع الرابع

ارتفع صافي ربح أدنوك للحفر خلال الربع الرابع من عام 2023 بنسبة 41% على أساس سنوي ليبلغ 1.2 مليار درهم.

ونمت إيرادات الشركة خلال الربع الرابع بنسبة 15% على أساس سنوي، لتقارب الـ 3.1 مليار درهم.

توقعات 2024

تتوقع شركة أدنوك للحفر أن ارتفاع إجمالي إيراداتها في عام 2024 ليتراوح بين 13.2 و14 مليار درهم.

كما تتوقع الشركة تسجيل صافي ربح خلال العام الحالي يتراوح بين 3.9 و4.6 مليار درهم.

إضافة إلى ذلك، تتوقع الشركة أن يصل إجمالي عدد الحفارات المملوكة لها إلى بحلول نهاية العام الحالي 142 حفارة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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