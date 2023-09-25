أعلن وزير البترول والثروة المعدنية المصري طارق الملا عن طرح مزايدة جديدة للتنقيب عن النفط والغاز تضم 23 منطقة جديدة.

وتسعى مصر إلى التحول إلى مركز إقليمي للطاقة عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي والبترول لزيادة صادراتها وتلبية احتياجات السوق المحلي.

ووفق بيان صدر عن وزارة البترول، دعت الهيئة المصرية العامة للبترول (EGPC) وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول (Ganope) الشركات إلى المشاركة في "المزايدة العالمية".

وتقع المناطق في الصحراء الغربية، والصحراء الشرقية، وخليج السويس، والبحر الأحمر، وفق البيان.

وأضاف البيان أنه من المتوقع أن تنتهي فترة تلقي العروض في 25 فبراير 2024.

وفي يوليو الماضي، وافقت الحكومة المصرية على 3 اتفاقيات التزام بترولية باستثمارات بنحو 319.5 مليون دولار للبحث عن الغاز والبترول والزيت الخام، مع الالتزام بحفر ما لا يقل عن 13 بئر.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ريم شمس الدين٬ للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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