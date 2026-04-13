تراجعت صافي أرباح شركة المتقدمة للبتروكيماويات السعودية، العاملة في صناعة البتروكيماويات والمدرجة ببورصة السعودية، إلى ما يزيد عن النصف خلال الربع الأول من 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025، مدفوعة بتكاليف تشغيل مصانعها الجديدة، وفق بيان مرسل للبورصة الأحد.

فما التفاصيل؟

(بحسب البيان)

سجل صافي الربح العائد على المساهمين نحو 30 مليون ريال (أي ما يعادل 8 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2026 مقابل 72 مليون ريال عن الفترة ذاتها من 2025، بانخفاض 58.3% على أساس سنوي.

أرجعت الشركة، انخفاض صافي الربح - بالرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 76% لتسجل 1.07 مليار ريال - نتيجة بدء تشغيل مصانع جديدة مما أدى لوجود تكاليف مثل مصاريف الاستهلاك والتمويل.

نبذة سريعة عن الشركة

(وفق موقعها الرسمي، لينكد إن، والبورصة)

تأسست في عام 2005، وتم إدراجها في البورصة السعودية في 2007، ومقرها السعودية.

تعمل في صناعات البتروكيماويات والبلاستك.

ولدى الشركة عدد من المصانع في السعودية.

ويبلغ رأس مالها المدفوع 2.6 مليار ريال.

