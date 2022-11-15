

وقعت مصدر الإماراتية، اتفاقية مع شركة الطاقة الإندونيسية بيرتامينا باور للعمل معا لتطوير محطتين للطاقة الشمسية في منطقة روكان بلوك بإندونيسيا بقيمة إجمالية تقدر ب187 مليون دولار، بحسب بيان نقلته وكالة الأنباء الإماراتية وام الإثنين وشركة بيرتامينا باور الثلاثاء وذلك على هامش اجتماعات قمة قادة الدول الـ20 المنعقدة في بالي.

وبحسب بيان بيرتامينا باور من المتوقع أن تصل تكلفة المحطة الأولى 47 مليون دولار وأن تكون سعتها 50 ميغاوات، وأن تضيف المحطة الثانية 150 ميغاوات وأن تكون تكلفتها 140 مليون دولار.

(إعداد: أماني رضوان، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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