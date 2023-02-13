تسعى مؤسسة التمويل الدولية، الذراع الاستثماري للبنك الدولي، وصندوق أبو ظبي للتنمية لتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص استثمار مشترك بـ 1.5 مليار دولار في قطاع تحول الطاقة بالأسواق الناشئة، حسب ما نقله موقع تويتر التابع للقمة العالمية للحكومات عن المدير العام لمؤسسة التمويل الدولية، مختار ديوب.

وقال ديوب، على هامش القمة التي تستضيفها دبي هذا الشهر بحسب رويترز، "سأوقع اليوم مع صندوق أبو ظبي للتنمية اتفاق بقيمة 1.5 مليار دولار إذ سنتشارك معهم في الاستثمار بقطاع تحول الطاقة في الدول الناشئة".

ويعمل صندوق أبو ظبي للتنمية التابع للحكومة على دعم المشاريع الإنمائية.

ومن المتوقع أن تستضيف الإمارات هذا العام قمة مؤتمر المناخ العالمية COP28.

وتهدف الدولة الخليجية التي تعد من أكبر مصدري النفط إلى توليد 50% من طاقتها عبر مصادر نظيفة بحلول 2050.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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