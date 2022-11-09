وقعت الحكومة المصرية، اتفاقيات شراكة لدعم تنفيذ مشاريع مناخية باستثمارات بقيمة 15 مليار دولار، من خلال منصتها "NWFE" والتي تتضمن مشروعات قومية في قطاعات حيوية ترتكز على الطاقة النظيفة، حسب بيان من المركز الإعلامي لرئاسة COP27 الأربعاء.

ويشمل البرنامج 9 مشاريع في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.

وستمول الاستثمارات التي تبلغ قيمتها 15 مليار دولار تنفيذ مشروع رئيسي واحد للطاقة بقيمة 10 مليار دولار، وخمسة مشاريع للأمن الغذائي والزراعة، وثلاثة مشاريع للري والمياه، حسب البيان.

وقال البيان إن الاتفاقية التي وقعها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وقادة عالميين بينهم المبعوث الأمريكي للمناخ جون كيري، تدعم الانتقال الأخضر في البلاد.

وأطلقت مصر منصة NWFE لتتضمن مشروعات في قطاع الطاقة النظيفة تسعى الدولة لتحقيقها ضمن خطتها للانتقال للاقتصاد الأخضر.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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