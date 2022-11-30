وقعت شركة أيميا باور الإماراتية، اتفاقيات الإغلاق المالي بقيمة 1.1 مليار دولار مع مؤسسات تمويل دولية لبناء محطتي كهرباء تعملان على الطاقة المتجددة في مصر، وفقا لبيان من مجلس الوزراء المصري.

وبحسب ما نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء عبر فيسبوك، يوم الأربعاء، بعد التوقيع سيبدأ تنفيذ المشروعين، في منطقة جبل الزيت بمحافظة البحر الأحمر وكوم أمبو بمحافظة أسوان؛ بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ 1000 ميغاواط.

وقال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، إن إنشاء المحطتين يهدف لتعزيز اعتماد السوق المصرية على مصادر الطاقة المتجددة.

وتسعى مصر لتنويع مصادر الطاقة، ووقعت عددا من الاتفاقات تزامنا مع استضافتها لقمة المناخ Cop27 في وقت سابق من شهر نوفمبر.

الجهات المشاركة في تمويل محطة "أبيدوس" للطاقة الشمسية في كوم أمبو في أسوان

ـ مؤسسة التمويل الدولية

ـالبنك الهولندي للتنمية FMO

ـالوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA

الجهات المشاركة في تمويل محطة "أمونت" التي تعمل على طاقة الرياح في رأس غارب بالبحر الأحمر

ـ مؤسسة التمويل الدولية

ـ بنك اليابان للتعاون الدولي JBIC

ـ بنك ستاندرد تشارترد

ـ مؤسسة سوميتومو ميتسوي المصرفية SMBC

ـ بنك سوميتومو ميتسوي ترست.

ماذا نعرف عن المحطتين؟

(وفقا لما قاله رئيس مجلس إدارة الشركة الإماراتية في البيان)

- ستقوم بعمليات بناء وإدارة وتشغيل المحطتين.

- تقع محطة "أبيدوس" لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميغاواط في مدينة كوم أمبو بمحافظة أسوان جنوب مصر.

- تقع محطة "أمونت"، في منطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، وتعد إحدى أكبر مزارع الرياح في أفريقيا بقدرة 500 ميغاواط.

- تبلغ استثمارات المحطة الأولى 500 مليون دولار، والمحطة الثانية نحو800 مليون دولار.

- سيوفر المشروعان طاقة نظيفة لأكثر من 687 ألف أسرة في مصر.

-يساهم المشروعان في تخفيض نحو 2.2 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنويا.

وقعت أيميا باور اتفاقيات حق الانتفاع مع "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" واتفاقيات شراء الطاقة مع "الشركة المصرية لنقل الكهرباء".

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

لقراءة الموضوع على أيكون، أضغط هنا

للاشتراك في تقريرنا اليومي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا