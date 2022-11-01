وقعت الإمارات والولايات المتحدة، شراكة لاستثمار 100 مليار دولار في تنفيذ مشروعات للطاقة النظيفة، قبل انطلاق مؤتمر المناخ Cop27 .

ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام" الرسمية، الثلاثاء، ستبلغ الطاقة الإنتاجية للمشروعات المتسهدفة 100غيغاواط بحلول عام 2035 وستنفذ في الإمارات وأمريكا ودول أخرى.

ووقع الاتفاق على هامش معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ( أديبك 2022 ).

وتقام قمة المناخ Cop27 في الفترة من 6 ل 18 نوفمبر في مدينة شرم الشيخ المصرية، فيما تستعد الإمارات لاستضافة المؤتمر المقبل Cop28.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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