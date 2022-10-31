وصف وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان يوم الاثنين السعودية والإمارات بالـ "توأم" في الإجراءات التي اتخذها البلدان المتعلقة بإنتاج الطاقة والتغير المناخي.

"نحن والإمارات نعمل على زيادة طاقتنا الإنتاجية، نحن والإمارات نرفع طاقتنا التكريرية (مصافي النفط) والسوائل إلى الكيماويات...نحن والإمارات نسعى إلى الوصول إلى مزيج الطاقة غدا وفي المستقبل."

وعدد الأمير أوجه التشابه الأخرى التي شملت العمل على توحيد أنواع الهيدروجين والسعي إلى إيفاء الالتزام بصفر انبعاثات كربون.

وقال في كلمة بمناسبة أديبك في أبوظبي "سنكون مع الإمارات منتجين نموذجيين من الهيدروكربون وفي نفس الوقت سنحقق كل أهداف الاستدامة."

السعودية والإمارات من الدول الأعضاء في أوبك ويعتبر البلدان من الدول القليلة في العالم التي تستطيع زيادة إنتاجها من النفط نظرا لطاقة الاحتياط.

وبمناسبة انطلاق أديبك مؤتمر الطاقة السنوي، قال رئيس أدنوك التنفيذي سلطان الجابر إن العالم يحتاج إلى أقصى (إمدادات) الطاقة والحد الأدنى من الانبعاثات الكربونية.

وقال الجابر "مع كوب 27 في شرم الشيخ الأسبوع المقبل وفيما تستعد الامارات إلى استضافة كوب 28... يجب على جهودنا أن تتركز على مسار جديد وجرئ وواقعي تستفيد منها الإنسانية والمناخ وبالتأكيد الاقتصاد."

وأضاف الجابر "علينا كبح الانبعاثات لا التقدم. يتطلع العالم للحلول وأعتقد أنه بإمكان قطاع الطاقة أن يتوحد في عالم منقسم لإيجادها."

وعلى غرار رسائل منتجي النفط في دول منطقة الخليج السابقة أعاد الجابر التأكيد "لا نستطيع أن نختار بين النفط أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو الطاقة النووية أو الهيدروجين... نحن بحاجة إليها جميعا."

ولفت الجابر في تصريحاته التي نقلتها أيضا وكالة أنباء الامارات (وام) إلى "إذا أوقفنا الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية ستفقد الأسواق 5 ملايين نفط يوميا من الإمدادات الحالية وذلك بسبب الانخفاض الطبيعي في الطاقة الانتاجية."

(إعداد: شيماء حفظي وريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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