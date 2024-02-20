وقعت شركة مصر للألومنيوم وشركة "سكاتك إيه إس إيه" النرويجية اتفاقية لإقامة محطة طاقة شمسية بقدرة واحد غيغاوات لإنتاج الكهرباء لمجمع صناعي بنجع حمادي بجنوب مصر، وفق بيان لوزارة قطاع الأعمال المصرية يوم الثلاثاء.

وبموجب الاتفاقية ستتولى شركة سكاتك -وهي مطور متكامل لمشروعات الطاقة والوقود الأخضر- تطوير وتمويل مشروع محطة الطاقة الشمسية وتركيب المعدات وإجراءات الدراسات.

ويتضمن المشروع إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 ميغاوات لكل مرحلة، على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهر من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهر، وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية.



وستُقام المحطة في موقع قريب من مصنع الألومنيوم لشركة مصر للألومنيوم بنجع حمادي.

ومصر للألومنيوم هي شركة تابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة قطاع الأعمال، وتقع في مدينة نجع حمادي، بالقرب من محولات كهرباء السد العالي، وتنتج نحو 320 ألف طن من الألومنيوم سنويا، تصدر جزء منه للأسواق إضافة لتغذية السوق المحلي.

وتأتي الاتفاقية فيما تعمل مصر على تنويع مصادر الطاقة والتوسع في الاعتماد على الطاقة النظيفة. وتسعى الدولة -التي تعاني من نقص في النقد الأجنبي- إلى جذب الاستثمارات المباشرة إلى مختلف القطاعات بما في ذلك الطاقة والطاقة النظيفة، لإنشاء مشروعات جديدة.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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