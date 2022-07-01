ستبدأ مصر أولى خطواتها الفعلية لإنشاء محطة الطاقة النووية بالضبعة - كأول محطة نووية في البلاد بعد اتفاق عقدته مع شركة روساتوم للطاقة النووية الروسية على بنائها والذي عقد في 2015 - بعدما أعلنت الخميس بدء عمليات إنشاء الوحدة الأولى.



وبهذا انتقلت مصر - في تصنيف وكالة الطاقة الذرية الدولية - من الدول المخططة للمحطة النووية، إلى دولة منشئة للطاقة النووية، وفقا لما قاله أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، في تصريحات متلفزة يوم الخميس.



نبذة عن مشروع الضبعة

سيتم في مدينة الضبعة على ساحل البحر المتوسط وعلى بعد نحو 300 كم شمالي غرب القاهرة.

تبلغ تكلفة المشروع 28.5 مليار دولار، وتوفر روسيا منها 25 مليار دولار من خلال قرض يسدد على 35 سنة.

تتضمن المحطة 4 وحدات لتوليد الطاقة.

تتولى روسيا إنشاء المشروع وتزويده بالوقود النووي طوال عمره التشغيلي و تشغيله وصيانته في أول 10 سنوات.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح ، للتواصل yasmine.saleh@lseg.com)

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