تخطط شركة أدنوك للتكرير - التابعة لشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" - الانتهاء من المرحلة الأولى من مشروع استرداد الحرارة المهدرة في وحدة المرافق العامة في منطقة الرويس، على مشارف أبوظبي، قبل نهاية العام، وفقا لبيان من الشركة يوم الأربعاء.

ما هو استرداد الحرارة المهدرة؟

يعني هذا إعادة استخدام الحرارة الناتجة من تشغيل التوربينات التي تعمل بالغاز في وحدة المرافق العامة بالرويس، لإنتاج البخار الذي يستخدم بعد ذلك في إنتاج الكهرباء.

وأدنوك، هي شركة النفط الرئيسية في الإمارات والتي مقرها أبوظبي، وتسعى لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بما يتماشى مع مبادرة الإمارات للحياد المناخي 2050.

أما أدنوك للتكرير فهي مشروع مشترك بين أدنوك وايني الإيطالية وشركة "أو إم في" النمساوية، وتستطيع تكرير ما يقارب مليون برميل من النفط الخام والمكثفات يوميا.

وهذا ما نعرفه عن المشروع:

(بحسب البيان)

- أطلق في عام 2018 بتكلفة 2.2 مليار درهم (600 مليون دولار).

- يضيف المشروع حوالي 230 ميغاواط من الكهرباء يوميا والذي يغطي آلاف من المنازل.

- من المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية في منتصف 2023.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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