وفقا للتقديرات الواردة في تقرير حالة العمل المناخي 2023، ارتفعت تمويلات الأنشطة المناخية بمتوسط 61.6 مليار دولار سنويا خلال الـ 5 أعوام السابقة لعام 2021.

وصل إجمالي تدفقات تمويل المناخ عالميا إلى أعلى مستوى تاريخي في عام 2021 بما في ذلك التمويلات من مصادر عامة وخاصة، والتمويلات المحلية والعالمية.

في المقابل، تقدر إجمالي الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري خلال 2021 بنحو 915 مليار دولار.

وبرغم أن تمويلات المناخ قفزت بشكر كبير بين عامي 2020 و 2021 بما لا يقل عن 185 مليار دولار أو ما يعادل 27% بما يعكس تحسن ملموس، إلا أن التقدم لا يزال بعيد عن المسار وفق للتقرير.

ولا يزال تمويل المناخ العالمي بحاجة إلى زيادة أكثر من 5 أضعاف للوصول إلى 5.2 تريليون دولار سنويا بحلول عام 2030، أي بمتوسط زيادة سنوية قدرها 490 مليار دولار.

ومن المستهدف أن تزيد مساهمة القطاع الخاص في تمويلات المناخ من 50% كما في عام 2020 إلى 62% في 2030، بحسب التقرير.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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