وقعت شركة قطر للطاقة الحكومية اتفاقية بيع وشراء مع شركة بترونت للغاز الطبيعي المسال لتوريد 7,5 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال إلى الهند، وفق بيان يوم الثلاثاء.

وقطر هي من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، وتستثمر في مشروعات لديها لرفع إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 60% على الأقل ليصل إلى 126 مليون طن سنويا بحلول 2027.

وتوسعت قطر في إبرام اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي إلى شركاء في أوروبا وآسيا خاصة في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022، والتي تسببت في وقف إمدادات الغاز الروسي لأوروبا.

وبموجب الاتفاقية، سيتم توريد الشحنات المتفق عليها من قطر إلى عدد من محطات الاستقبال في الهند على متن ناقلات الغاز الطبيعي المسال التابعة لأسطول قطر للطاقة بداية من مايو 2028.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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