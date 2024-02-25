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أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد الكعبي، يوم الأحد، عن توسعة جديدة لحقل الشمال لرفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا).

وسيرتفع بموجب التوسعة الجديدة للحقل إنتاج قطر -وهي من كبار مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم- من الغاز الطبيعي المسال من 77 مليون طن إلى 142 مليون طن سنويا في العام 2030.

وحقل الشمال هو أكبر مكمن للغاز في العالم، حيث يضم 50.97 تريليون متر مكعب من الغاز، واكتشف الحقل عام 1971، وبدأ الإنتاج فيه عام 1989، وفق الوكالة.

وقال الكعبي وهو الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة الحكومية، الأحد، إن التوسعة الجديدة ستكون باسم "مشروع حقل الشمال الغربي" وسترفع إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال بنسبة 85%.

كانت قطر للطاقة أعلنت سابقا عن مشروع لتوسعة حقل الشمال ينقسم إلى جزأين رئيسين شرقي وجنوبي، ويستهدف رفع إنتاج قطر من الغاز الطبيعي المسال إلى 126 مليون طن في العام 2027.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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