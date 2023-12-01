في تقرير "حالة العمل المناخي 2023" المعد من قبل مجموعة من المؤسسات المهتمة بشأن التغير المناخي عالمياً، أشار التقرير في مقدمته إلى عدم كفاية التقدم الذي حصل حتى الآن فيما يخص الإجراءات اللازمة تجاه تغير المناخ، وعلى قادة العالم أن يدركوا هذا الأمر وأن يرسموا مسار للأمام يعتمد على النجاحات المتحققة.

حيث يمكن إعتبار تلك اللحظة بمثابة نقطة انطلاق لتسريع الإجراءات الرامية إلى التخفيف من تغير المناخ، بما في ذلك التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري وتوسيع نطاق الطاقة المتجددة، وتحويل النظم الغذائية مع وقف وعكس اتجاه فقدان الغابات.

وذلك في سبيل تحقيق حد درجة الحرارة المنصوص عليه في اتفاقية باريس وهو 1.5 درجة مئوية.

وذكر التقرير أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن توليد الكهرباء وصلت في عام 2022 إلى مستوى قياسي، لكن النمو السريع في كل من تركيب الطاقة المتجددة وتوليدها يشير إلى أن انبعاثات قطاع الطاقة ربما بلغت ذروتها.

وأضاف التقرير أن هذه التغييرات الأخيرة تشير إلى بداية انطلاق التغييرات التحويلية اللازمة لإزالة الكربون من قطاع الطاقة على مستوى العالم بما في ذلك التحول إلى مصادر طاقة خالية من الكربون، فضلا عن التخلص التدريجي من الفحم والغاز الأحفوري بلا انقطاع في توليد الكهرباء.

ومع ذلك، يجب أن يتسارع هذا التقدم بشكل أسرع للحفاظ على حد 1.5 درجة مئوية الذي حددته اتفاقية باريس، حيث لم يكن أي من مؤشرات قطاع الطاقة على المسار الصحيح لتحقيق أهداف عام 2030.

وبرغم أن قطاع النقل بشكل عام يأتي في المرتبة الرابعة من حيث نسبة الانبعاثات في عام 2021 بما يمثل 14.3%، إلا أن نشاط النقل البري جاء في المرتبة الثانية بعد توليد الكهرباء كثاني أكبر مصدر لصافي الانبعاثات على مستوى العالم خلال 2021 بنسبة 10.4%.

كما شكل النقل البري حوالي 73% من انبعاثات النقل في 2021.

وذكر التقرير أن الجهود العالمية الرامية إلى كهربة وسائل النقل البري الشائعة، مثل المركبات الخفيفة والمركبات ذات العجلتين والثلاث عجلات، تسير في الاتجاه الصحيح، حيث ارتفعت حصة السيارات الكهربائية في مبيعات المركبات ذات العجلات الثنائية والثلاثية من 34% في عام 2015 إلى 49% في عام 2022 بفضل الإعانات وحوافز الطلب على المركبات ذات الثلاث عجلات في الهند.

(إعداد: محمود جاد، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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