وقعت شركة أبوظبي الوطنية "طاقة" عبر شركتها التابعة "طاقة اينرجي" اتفاقيات لبيع أعمالها في مجال التنقيب واستخراج النفط والغاز في هولندا إلى شركة "والدورف انرجي نزرلاندز".



وقالت طاقة في بيان لسوق أبوظبي للأوراق المالية الخميس، إن الصفقة التي لا تزال خاضعة للحصول على الموافقات التنظيمية، تعني بيع 100% من ملكية طاقة في أعمال التنقيب واستخراج النفط والغاز في هولندا.



وفي يوليو الماضي، قررت "طاقة" الإبقاء على أغلبية مشروعاتها في مجال النفط والغاز باستثناء أصول عمليات الاستكشاف والإنتاج في هولندا.



وقال جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب للشركة في بيان حينها:"أما قرار بيع أصولنا المرتبطة بالاستكشاف والإنتاج في هولندا فيستند إلى طبيعة هذه الأصول ومساهمتها المحدودة نسبيا في أرباح المجموعة بشكل عام".



وأوضح أن مشروعات النفط والغاز بشكل عام تحقق قيمة إضافية للمجموعة وأصحاب المصلحة، وتساهم بأكثر من 15% من إيرادات وأرباح المجموعة.



تعمل طاقة، التي تأسست في 2005 في قطاعات الطاقة والمياه والنفط والغاز في عدة دول بينها الإمارات والسعودية وكندا، وغانا، والهند، والعراق، والمغرب، وعُمان، وهولندا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير:ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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