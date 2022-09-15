أعلنت شركة الطاقة شل عن تعيين وائل صوان في منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا من الأول من يناير 2023 خلفا لـ بن فان بيردن الذي سيتنحى عن مهامه في نهاية العام الحالي.

ووفقا لبيان أصدرته الشركة يوم الخميس، سيواصل فان بيردن العمل كمستشار لمجلس الإدارة حتى 30 يونيو 2023 ليترك بعدئذ المجموعة نهائيا.

ووفقا لرويترز، انضم الهولندي فان بيردن إلى شل في العام 1983 وأصبح رئيسها التنفيذي في يناير 2014.

وكان صوان من بين الشخصيات المرشحة لشغل المنصب، وفقا لخبر نشرته رويترز مطلع هذا الشهر.

ويأتي اختيار صوان، الذي يشغل حاليا منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة في الشركة، في وقت تسعى فيه شركات الطاقة إلى تنويع أعمالها لتقليل الانبعاثات الكربونية ودعم جهود مواجهة تغير المناخ.

ولفت صوان إلى إنه يتطلع إلى اقتناص الفرص التي توفرها عملية تحول الطاقة وقال "سنتحلى بالانضباط ونصب تركيزنا على تحقيق القيمة في الوقت الذي سنعمل فيه مع عملائنا وشركائنا على توفير ما يحتاجه العالم من طاقة أنظف بشكل موثوق وأسعار معقولة."

وهذا ما نعرفه عن الرئيس التنفيذي الجديد

(وفقا لبيان الشركة)

- هو من أصل لبناني ولد في بيروت ونشأ في دبي ويحمل جنسيتين لبنانية وكندية.

- حصل على درجة الماجستير في الهندسة الكيميائية من جامعة ماك غيل في مونتريال وماجستير إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال.

- يشغل حاليا منصب مدير عمليات الغاز المتكاملة والطاقة المتجددة.

- كان عضو في اللجنة التنفيذية لشركة شل (EC) لمدة ثلاث سنوات.

- عمل في أوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين خلال مسيرته المهنية التي استمرت 25 عام في شل في عدة قطاعات من بينها المنبع والمصب.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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