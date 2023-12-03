قالت شركة نفط الكويت التابعة لمؤسسة البترول الكويتية الحكومية، الأحد، إنها سيطرت على حريق محدود، أدى لإصابة عمال، من دون التأثير على الإنتاج.

وتعمل الشركة في استكشاف وتطوير وإنتاج النفط والغاز داخل دولة الكويت.

ووفق بيان للشركة نقلته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، اندلع الحريق أثناء تنفيذ أعمال صيانة قام بها عمال المقاول، ما نتج عنه إصابات بينهم. ولم تحدد عدد الإصابات.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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