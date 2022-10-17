أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) أن شركة الجبيل المتحدة للبتروكيماويات (المتحدة) التابعة لها بدأت التشغيل التجاري لمصنعها الثالث لإنتاج جلايكول الإيثيلين، بحسب بيان نشرته البورصة السعودية يوم الإثنين.

يُستخدم جلايكول الإيثيلين في صنع البوليسترات ومواد أخرى ويعد مُكون مهم في تركيبات سوائل الفرامل، والمعاجين، والأصباغ.

وقدرت سابك الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع الذي يقع في منطقة الجبيل الصناعية في السعودية بـ 700 ألف طن من مادة أحادي جلايكول الإيثلين، وتوقعت أن يبدأ الأثر المالي على نتائجها خلال الربع الرابع لعام 2022.

وكانت سابك قد أعلنت في نوفمبر 2021 عن بدء المشروع بالتشغيل التجريبي.

أرست شركة الجبيل المتحدة المملوكة لسابك بنسبة 75% في ديسمبر 2017 عقود التصاميم الهندسية والتوريد على شركة سامسونج الكورية وتقدر تكلفة المشروع بنحو 3.3 مليار ريال سعودي (880 مليون دولار).

(إعداد: أماني رضوان، تحرير: ريم شمس الدين، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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