تحولت شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب" السعودية، للربح خلال الربع الثالث من العام الجاري، بدلا من الخسائر في نفس الربع من 2021، بدعم تحسن قطاع التكرير والبتروكيماويات وزيادة الإنتاج.



ووفقا للبيانات المرسلة لبورصة السعودية، يوم الأربعاء، حققت الشركة صافي ربح بعد الزكاة والضريبة بنحو 2.2 مليار ريال ( 586.7 مليون دولار) خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقابل نحو 130 مليون ريال خسائر في الربع المقارن من 2021.



وساتورب، هي مصفاة بدأت العمل في يونيو 2014، وفقا لموقعها الرسمي.



وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 74.3% على أساس سنوي، لتسجل نحو 19.6 مليار ريال.



وخلال التسعة أشهر الأولى من العام، تحولت الشركة لأرباح صافية بعد الزكاة والضريبة بقيمة 6.7 مليار ريال بدلا من خسائر في نفس الفترة من العام الماضي بقيمة 1.2 مليار ريال.



وقفزت إيرادات الشركة خلال الفترة بنسبة 111.2% لتصل إلى 59.2 مليار ريال.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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