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دراسة جدوى لإنتاج الهيدروجين بين الصندوق السيادي السعودي وشركة ماروبيني اليابانية
وفي مدينة نيوم السعودية التي تقع على البحر الأحمر، تطور شركة أكوا باور السعودية وشركاء آخرين مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر من المتوقع الانتهاء منه في العام 2026
٣ مارس، ٢٠٢٣
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